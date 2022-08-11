Энергетики выявили 187 хищений электроэнергии

Работники Центральных электрических сетей ПАО «Якутскэнерго» в ходе рейдов по выявлению фактов хищения электрической энергии обнаружили более 187 нарушений правил потребления электрической энергии.

В период первого полугодия 2022 года энергетики ЦЭС провели 624 рейда и составили 187 актов о неучтенном потреблении электрической энергии в отношении физических и юридических лиц. Объем выявленного неучтённого потребления составил 1367 тысяч киловатт-часов.

Якутскэнерго проводит претензионно-исковую работу в отношении нарушителей, в ходе которой задолженность по актам о неучтенном потреблении электрической энергии взыскивается через судебные органы, а также в рамках исполнительных производств.

«В Центральном энергорайоне на постоянной основе проводятся проверки такого рода. Мы проводим разъяснительные беседы с правонарушителями, напоминаем им правила технологического присоединения, рассказываем об опасностях, которые несёт самовольное подключение к электрическим сетям, о недопустимости хищения электроэнергии и важности сохранения целостности пломб энергоснабжающей организации», – говорит заместитель главного инженера ЦЭС по транспорту и учету электрической энергии Сергей Федоров.

Энергетики в очередной раз обращают внимание потребителей на то, что в результате хищений электроэнергии происходят перепады в сети, из-за чего выходит из строя бытовая техника потребителей, повышается вероятность возникновения аварийных отключений, а также возгораний. Кроме того, многократно повышается риск поражения электрическим током не только самих расхитителей, но и других людей.

Ответственность за противоправные деяния, возлагаемая на юридических лиц, регламентирована законодательством. Так, согласно Федеральному закону от 14.07.2022 № 289-ФЗ «О внесении изменения в статью 7.19 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях» (далее – Закон № 289-ФЗ) следует:

— Закон № 289-ФЗ вносит изменения в статью 7.19 Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях (далее – КоАП) «Самовольное подключение и использование электрической, тепловой энергии, нефти или газа»;

— устанавливается, что повторное самовольное подключение к энергосетям (безучетное использование электрической и тепловой энергии) влечет наложение штрафа для юридических лиц в размере от 300 до 400 тысяч рублей (в данное время от 200 тыс. до 300 тыс. руб.);

— новая редакция статьи 7.19 КоАП уточняет определение «самовольное подключение» в целях его унификации применительно к средствам передачи различных видов энергоресурсов (включая газ, электрическую и тепловую энергию).

Закон № 289-ФЗ опубликован 14.07.2022 на сайте www.pravo.gov.ru и вступил в силу с 25.07.2022. Ознакомиться с текстом документа можно перейдя по ссылке: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202207140077

Если вы стали свидетелем факта хищения электроэнергии в городе Якутске, вам следует незамедлительно обратиться по номерам:

• 005 и 8 (411 2) 21-55-68 – оперативно-диспетчерская группа Центрального РЭС ЦЭС;

• 8 (411 2) 49-70-00 – «горячая линия» Якутскэнерго;

• в улусах – в местный район электрических сетей.