Энергетики выражают соболезнование родным Валерия Иосифовича Иванова

Памяти Валерия Иванова

От многотысячного коллектива ПАО «Якутскэнерго» и от себя лично выражаю глубокое соболезнование семье, родным, коллегам Валерия Иосифовича Иванова, кавалера ордена Почета Российской Федерации, кавалера ордена «Полярная звезда», Заслуженного работника народного хозяйства Республики Саха (Якутия), лауреата Государственной премии в области науки и техники Республики Саха (Якутия).

Его вклад в развитие родной республики колоссален. Валерий Иосифович посвятил весь свой трудовой путь делу газификации региона, чтобы богатства недр нашей земли служили на благо якутян, делая жизнь комфортнее, безопаснее, благополучнее, теплее и светлее. Миссия благородная и светлая, сродни энергетической. Он стоял у истоков газификации Якутска, а позже многие годы успешно применял свой огромный практический опыт в синтезе с научным подходом, двигая прогресс, развивая отрасль и объединяя огромные коллективы профессионалов в организациях, благодаря которым сегодня многие районы Якутии обеспечены экономичным голубым топливом.

Огромная работа, проведенная им, была по достоинству оценена не только руководством республики, но и жителями районов, где сегодня уже не представляют жизнь без природного газа. Валерий Иосифович – Почетный гражданин Кобяйского, Намского, Вилюйского, Мегино-Кангаласского, Верхневилюйского улусов Якутии, г. Якутска. Земляки в течение работы двух созывов Государственного Собрания (Ил Тумэн) РС(Я) доверяли ему представлять свои интересы в качественародного депутата, а это говорит о многом.

Энергетики искренне соболезнуют глубочайшей утрате родных и близких Валерия Иосифовича, коллегам и друзьям, всем, кто знал его. Всей республике, достойным сыном которой он навсегда останется в нашей памяти.

Помним. Скорбим.

Генеральный директор ПАО «Якутскэнерго» А. А. Стручков