Энергетики выполнили капитальный ремонт на западе Якутии

Энергетики Западных электрических сетей ПАО «Якутскэнерго» (входит в Группу РусГидро) выполнили капитальный ремонт ВЛ 35 кВ для повышения надежности электроснабжения населенных пунктов Вилюйского улуса и ряда сёл Кобяйского района.

Работы велись в весенний период 2022 года.

Большой объем выполнен на ВЛ «Хампа – Мукучу». Заменена 31 опора: 4 АП-образных и 27 П-образных. Данная линия обеспечивает электроэнергией сёла Сайылык, Мастах, Арылах, Багадя Кобяйского района.

На линии электропередачи «Верхневилюйск – Вилюйск» энергетики заменили 2 АП-образных и 15 П-образных опор. Линия питает потребителей села Сыдыбыл.

16 опор – одна АП-образная и 15 П-образных – заменено на ВЛ «Вилюйск – Хампа». По данной линии осуществляется электроснабжение населенных пунктов Чинеке, Екюндю, Бетюнг, Хампа, Эбя, Тасагар, Чай, Тымпы Вилюйского района и сёл Сайылык, Мастах, Арылах, Багадя Кобяйского района.

На отпайке Бетюнг этой линии энергетики заменили 2 АП-образных и 15 П-образных. Работы проведены для улучшения электроснабжения с. Бетюнг.

10 опор заменено на ВЛ «Тосу – Балагаччы»: 3 АП-образных и 7 П-образных. Линии питают сёла Балагаччы, Кирово, Сатагай.

В настоящее время персонал Вилюйского РЭС занимается работами по эксплуатации энергетических объектов: обходами, осмотрами, техническим обслуживанием, текущим ремонтом оборудования.

«Энергетики выполнили за весенний этап ремонтной кампании большой объем работ на высоковольтных линиях, обеспечивающих электроэнергией Вилюйский и Кобяйский районы – заменена совокупно 91 опора. На летний период запланированы ремонты на распределительных сетях 0,4/10 кВ. Все они направлены на обеспечение надежного бесперебойного электроснабжения якутян», – отметил генеральный директор ПАО «Якутскэнерго» Алексей Стручков.