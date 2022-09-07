Энергетики вводят в работу новую подстанцию в Сунтаре

Энергетики Западных электрических сетей ПАО Якутскэнерго (входит в Группу РусГидро) вводят в работу новый центр питания с. Сунтар — подстанцию «Химия», которая обеспечит электроснабжением жилой фонд и социальные объекты села.

Новая подстанция классом напряжения 35/10 кВ построена за 2 года. В рамках проекта создано более 10 км линий электропередачи ВЛ-35. Специалисты уже завершили строительно-монтажные-работы — смонтированы здания общеподстанционного пункта управления и закрытого распределительного устройства 35 кВ.

Установлено основное оборудование, поставленное отечественными производителями — два силовых трансформатора 35/10 кВ мощностью по 16000 кВА и один связующий 10/6 кВ мощностью 4000 кВА. Также установлены выключатели, разъединители, шкафы релейной защиты и автоматики, устройства собственных нужд и прочее необходимое оборудование.

На данный момент персонал Сунтарского РЭС ведет пуско-наладочные работы. В них входит проверка, регулировка, настройка и испытания электроустановок. Также энергетики ведут работы по наладке устройств релейной защиты автоматики, вспомогательных инженерных систем и многое другое.

«С вводом в эксплуатацию подстанции «Химия» Сунтарский район получит современный энергообъект, который позволит обеспечить потребителей качественным электроснабжением. Новая подстанция позволит минимизировать потери электроэнергии и, что самое важное для потребителей, решить вопрос с перегруженностью электросети», — комментирует главный инженер Западных электрических сетей Алексей Аникин.

Ввод в эксплуатацию новой подстанции планируется до октября 2022 года. Строительство энергообъекта было реализовано в три этапа: первый – непосредственно строительство подстанции, второй — строительство ВЛ 35 кВ «Сунтар – Химия» с отпайкой на ПС «Центр» и третий — реконструкция ВЛ 6 кВ «фидер Больничный комплекс».