Энергетики ввели в работу несколько подстанций в селе Едейцы
Энергетики Центральных электрических сетей ПАО «Якутскэнерго» в связи со снижением уровня воды на реке Лене сегодня, 24 мая, в 13:11 запитали четыре трансформаторных подстанции по воздушной линии 10 кВ «Едейцы» с подстанции «Хомустах», ранее отключенных из-за угрозы подтопления.
Электроэнергией от данных ТП обеспечены 15 социально-значимых объектов и 500 жителей.
Для обеспечения безопасности людей и энергооборудования обесточенными пока остаются семь комплектных трансформаторных подстанций.
Персонал Намского РЭС продолжает наблюдение за состоянием энергетических объектов в условиях весеннего паводка.
Энергетики обращают внимание населения на то, что в период прохождения весеннего паводка строго запрещено приближаться к линиям электропередачи, оказавшимся в зоне затопления и/или подвергшихся воздействию паводка, поскольку это может быть СМЕРТЕЛЬНО опасно. Также строго запрещено предпринимать самостоятельные действия по устранению повреждений на электросетевом оборудовании.
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