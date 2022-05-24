Энергетики ввели в работу несколько подстанций в селе Едейцы

Энергетики Центральных электрических сетей ПАО «Якутскэнерго» в связи со снижением уровня воды на реке Лене сегодня, 24 мая, в 13:11 запитали четыре трансформаторных подстанции по воздушной линии 10 кВ «Едейцы» с подстанции «Хомустах», ранее отключенных из-за угрозы подтопления.

Электроэнергией от данных ТП обеспечены 15 социально-значимых объектов и 500 жителей.

Для обеспечения безопасности людей и энергооборудования обесточенными пока остаются семь комплектных трансформаторных подстанций.

Персонал Намского РЭС продолжает наблюдение за состоянием энергетических объектов в условиях весеннего паводка.

Энергетики обращают внимание населения на то, что в период прохождения весеннего паводка строго запрещено приближаться к линиям электропередачи, оказавшимся в зоне затопления и/или подвергшихся воздействию паводка, поскольку это может быть СМЕРТЕЛЬНО опасно. Также строго запрещено предпринимать самостоятельные действия по устранению повреждений на электросетевом оборудовании.