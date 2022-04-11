11.04.2022
17:04
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Происшествия

Энергетики ввели резервные ДЭС для электроснабжения заречных районов

Сегодня, 11 апреля, в 14:19 на подстанции 110 кВ «Чурапча» действием защитной автоматики произошло отключение оборудования, вызвавшее ограничение электроснабжения потребителей Чурапчинского, Амгинского, Таттинского и Усть-Майского районов.

Энергетики сетевого предприятия незамедлительно приступили к восстановительным работам, по их завершении подача электроэнергии будет восстановлена.

На время восстановительных работ электроснабжение районов будет осуществляться от резервных дизельных электростанций.

Источник: Пресс-служба Центральных электрических сетей
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