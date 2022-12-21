Энергетики вручили именные стипендии студентам СВФУ

ПАО «Якутскэнерго» (входит в Группу РусГидро) ведет системную работу по подбору и подготовке квалифицированных кадров для энергопредприятий. Одной из добрых традиций этого направления является система мотивации студентов энергетических специальностей за успехи в обучении и разработку исследовательских проектов, потенциально полезных для энергетики республики. 20 декабря именные стипендии студентам Физико-технического института Северо-Восточного федерального университета им. М. К. Аммосова вручил Игорь Шкурко, первый заместитель генерального директора – главный инженер ПАО «Якутскэнерго».

Ежемесячные стипендии за достижения по итогам семестра получили студенты третьего курса кафедры «Электроснабжение» Василий Герасимов и Денис Лыткин. Персональная стипендия имени Анатолия Чубчикова, возглавлявшего более 30 лет самый исторический действующий энергообъект республики — Якутскую ТЭЦ, присуждена Маратэргису Егорову, студенту третьего курса кафедры «Теплофизика и теплоэнергетика». Именные разовые стипендии также получили Вилиан Гуляев и Василий Скрябин. Еще четверо четверокурсников отмечены благодарственными письмами и денежными премиями.

Работа в современной энергетической отрасли требует высокого уровня образования. А самых целеустремленных студентов Якутскэнерго поддерживает и мотивирует к трудоустройству в компании. Именные стипендии были учреждены в 2000 году для поощрения учебной и научно-исследовательской деятельности студентов Физико-технического института СВФУ, обучающихся по специальностям «Электроэнергетика и электротехника» и «Теплоэнергетика и теплотехника».

«Якутскэнерго многие годы плодотворно сотрудничает с Физико-техническим институтом СВФУ. С 2017 года в нашей компании трудоустроены 76 его выпускников – молодых специалистов. А с 2021 года мы участвуем и в самом процессе подготовки – студенты ФТИ проходят профессионализацию в оборудованных современными стендами лабораториях учебно-производственного центра Якутскэнерго в микрорайоне Марха, чтобы в будущем достойно влиться в коллектив компании и обеспечивать надежную работу энергосистемы нашей республики», – пояснил главный инженер Якутскэнерго Игорь Шкурко.