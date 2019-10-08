Энергетики восстановили сбитую опору в Ленске

Энергетики Западных электрических сетей восстановили опору линии электропередачи напряжением 6 кВ (фидер «Электрокотельная») в городе Ленске, сбитую в конце прошлой недели в результате дорожно-транспортного происшествия. Водитель с места происшествия скрылся.

В результате наезда на опору было прервано электроснабжение части города с населением 3100 человек, которое было восстановлено энергетиками через полчаса. Информация о факте ДТП передана в полицию, виновное лицо устанавливается.

Энергетики обращаются к водителям автотранспорта: запрещается совершать любые маневренные действия, которые могут нарушить безопасную работу объектов электросетевого хозяйства, привести к их повреждению, причинить вред жизни, здоровью граждан и имуществу, а также повлечь нанесение экологического ущерба и стать причиной пожаров.

Любые противоправные действия на территории охранной зоны влекут за собой не только административную, но и уголовную ответственность.



Западные электрические сети – предприятие, занимающееся транспортировкой электрической энергии по населенным пунктам Западной Якутии. Общая площадь обслуживаемой территории – свыше 611 тыс. кв. км. Протяженность воздушных линий электропередачи 220/110/35 кВ – 6128 км, распределительных сетей – 5816 км.

