Энергетики восстановили опору, поврежденную водителем самосвала

Вечером 18 августа в 19.34 в пригороде Якутска водитель самосвала при движении задним ходом в районе 16 километра Покровского тракта повредил опору линии электропередачи 10 кВ «Хатассы» с подстанции «Табага».

Для оперативного восстановления электроснабжения потребителей бригада энергетиков под руководством Владимира Кочетова, начальника Табагинского сетевого участка Центрального РЭС, выполнила замену элементов поврежденной опоры. В 01.00 19 августа, энергетики завершили работы и полностью ввели линию в работу. В аварийно-восстановительных работах были задействованы 9 человек и 4 единицы спецтехники.

Энергетики в очередной раз напоминают водителям, что запрещены любые действия, которые могут нарушить безопасную работу объектов электросетевого хозяйства, в том числе привести к их повреждению или уничтожению, повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан и имуществу физических или юридических лиц, а также нанести экологический ущерб и стать причиной возникновение пожаров. Любые противоправные действия, осуществляемые на территории охранной зоны энергообъектов, влекут за собой не только административную, но и уголовную ответственность.