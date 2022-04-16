16.04.2022
21:00
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Якутск

Энергетики восстановили электроснабжение жителей Мархи

В 19:42 персонал ЦРЭС ЦЭС завершил восстановительные работы на линии электропередачи 6 кВ «Живкомплекс» с подстанции Марха, где в результате обрыва провода сторонним транспортом произошло технологическое нарушение. В настоящий момент все потребители запитаны.

Уважаемые якутяне!

Энергетики призывают вас быть бдительными при нахождении на территории охранных зон объектов электросетевого хозяйства. Любое вмешательство в работу энергообъектов грозит не только штрафами, административной и уголовной ответственностью, но и небезопасно для жизни и здоровья.

Источник: Пресс-служба Центральных электрических сетей
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