Энергетики восстановили электроснабжение заречных улусов

Энергетики Центральных электрических сетей ПАО «Якутскэнерго» восстановили электроснабжение заречных улусов по постоянной схеме. В 16:09 после устранения технологического нарушения возобновлена работа подстанции «Чурапча». Ведутся оперативные переключения по подаче электроснабжения на ВЛ 110 кВ «Чурапча – Сулгача» и «Сулгача – Эльдикан». Дизельные электростанции, которые обеспечивали электроснабжение во время восстановительных работ, выведены в резерв.

Источник: Пресс-служба Центральных электрических сетей ПАО "Якутскэнерго"

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