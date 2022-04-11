11.04.2022
18:04
182
Якутия
Энергетики восстановили электроснабжение заречных улусов
Энергетики Центральных электрических сетей ПАО «Якутскэнерго» восстановили электроснабжение заречных улусов по постоянной схеме.
В 16:09 после устранения технологического нарушения возобновлена работа подстанции «Чурапча». Ведутся оперативные переключения по подаче электроснабжения на ВЛ 110 кВ «Чурапча – Сулгача» и «Сулгача – Эльдикан».
Дизельные электростанции, которые обеспечивали электроснабжение во время восстановительных работ, выведены в резерв.
Источник: Пресс-служба Центральных электрических сетей ПАО "Якутскэнерго"
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