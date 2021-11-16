16.11.2021
17:11
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Якутия

Энергетики восстановили электроснабжение вилюйской группы районов Якутии 😀

Энергетики с помощью оперативных переключений и резервных дизельных электростанций полностью восстановили энергоснабжение в Сунтарском, Нюрбинском, Верхневилюйском и Вилюйском районах, нарушенное сегодня из-за срабатывания автоматической защиты и отключения оборудования на подстанции 220/110/35/6 кВ «Сунтар». В данный момент ограничений электроснабжения потребителей нет.

Специалисты службы изоляции и защиты от перенапряжений Западных электрических сетей ПАО «Якутскэнерго» окажут помощь персоналу Сунтарского РЭС в устранении причин отключения оборудования подстанции 220/110/35/6 кВ «Сунтар».

Источник: Пресс-служба Западных электрических сетей ПАО «Якутскэнерго»
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