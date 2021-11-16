16.11.2021
17:11
119
Якутия
Энергетики восстановили электроснабжение вилюйской группы районов Якутии 😀
Энергетики с помощью оперативных переключений и резервных дизельных электростанций полностью восстановили энергоснабжение в Сунтарском, Нюрбинском, Верхневилюйском и Вилюйском районах, нарушенное сегодня из-за срабатывания автоматической защиты и отключения оборудования на подстанции 220/110/35/6 кВ «Сунтар». В данный момент ограничений электроснабжения потребителей нет.
Специалисты службы изоляции и защиты от перенапряжений Западных электрических сетей ПАО «Якутскэнерго» окажут помощь персоналу Сунтарского РЭС в устранении причин отключения оборудования подстанции 220/110/35/6 кВ «Сунтар».
Источник: Пресс-служба Западных электрических сетей ПАО «Якутскэнерго»
#ПАО «Якутскэнерго»#республика саха (якутия)#Энергетики восстановили электроснабжение вилюйской группы районов Якутии#Якутия#Якутскэнерго
Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Наверх
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
16.11.2021
19
16.11.2021
124
16.11.2021
106
16.11.2021
136
16.11.2021
218
16.11.2021
305
16.11.2021
132
16.11.2021
451
16.11.2021
123
16.11.2021
131
16.11.2021
145
16.11.2021
536
16.11.2021
245
16.11.2021
163
16.11.2021
199
16.11.2021
253
16.11.2021
197
16.11.2021
569
16.11.2021
241
16.11.2021
980
16.11.2021
482
16.11.2021
491
16.11.2021
384
16.11.2021
285
16.11.2021
279
16.11.2021
182
16.11.2021
297
16.11.2021
493
16.11.2021
251
16.11.2021
655
16.11.2021
209
16.11.2021
386
16.11.2021
1779
15.11.2021
705
15.11.2021
328
15.11.2021
1301
15.11.2021
556
15.11.2021
633
15.11.2021
341
15.11.2021
233
ТОП НОВОСТИ
11.11.2021
11136
13.11.2021
6537
10.11.2021
5818
11.11.2021
4741
14.11.2021
4690
10.11.2021
4556
12.11.2021
3666
12.11.2021
3601
10.11.2021
3076
10.11.2021
3053