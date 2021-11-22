Энергетики восстановили электроснабжение в Якутске

Энергетики Центральных электрических сетей завершили срочные аварийно-восстановительные работы на подстанции «Южная». В 21:51 электроснабжение всех, запитанных от нее потребителей было восстановлено в полном объёме.

«Благодаря слаженным действиям персонала разных служб, все работы были завершены в полном объёме в максимально сжатые сроки, ограничения сняты, потребители запитаны по постоянной схеме», — отметил главный инженер ЦЭС Михаил Варейкис.

Напоминаем, сегодня, 21 ноября, под ограничение попали часть потребителей ДСК, Покровского тракта и Сергеляхского шоссе. В период ремонтных работ энергетики производили поэтапное подключение линий. Так, часть потребителей была запитана в 11:59, в 12:20, на линиях «Племхоз» и «СТМ» был введён временный график ограничений.

Модульная котельная Якутской ТЭЦ на Сергеляхском шоссе работала от резервного источника питания. Теплоснабжение ее потребителей осуществлялось без перебоев.