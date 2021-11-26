26.11.2021
17:50
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Якутск

Энергетики восстановили электроснабжение в Якутске, нарушенное в результате стороннего воздействия

Работники Центральных электрических сетей в полном объёме восстановили электроснабжение части центральных улиц г. Якутска, прерванное в результате проведения несогласованных с энергетиками дорожно-строительных работ.

Сегодня, 26 ноября, в 17:11 энергетики восстановили электроснабжение в полном объёме. Ранее, в 16:28, было восстановлено электроснабжение большей части потребителей.

В 15:28 при проведении дорожно-строительных работ сторонняя организация нарушила безопасную работу кабельной линии. В результате под ограничение электроснабжения попал ряд центральных улиц столицы: Ленина проспект, Ярославского, Октябрьская, Орджоникидзе, а также районы Залога и Старого города.

Фото: SAKHALIFE
Источник: Пресс-служба Центральных электрических сетей
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