26.11.2021
17:50
45
Якутск
Энергетики восстановили электроснабжение в Якутске, нарушенное в результате стороннего воздействия
Работники Центральных электрических сетей в полном объёме восстановили электроснабжение части центральных улиц г. Якутска, прерванное в результате проведения несогласованных с энергетиками дорожно-строительных работ.
Сегодня, 26 ноября, в 17:11 энергетики восстановили электроснабжение в полном объёме. Ранее, в 16:28, было восстановлено электроснабжение большей части потребителей.
В 15:28 при проведении дорожно-строительных работ сторонняя организация нарушила безопасную работу кабельной линии. В результате под ограничение электроснабжения попал ряд центральных улиц столицы: Ленина проспект, Ярославского, Октябрьская, Орджоникидзе, а также районы Залога и Старого города.
Фото: SAKHALIFE
Источник: Пресс-служба Центральных электрических сетей
#Центральные электрические сети ПАО «Якутскэнерго»#Энергетики восстановили электроснабжение в Якутске нарушенное в результате стороннего воздействия#Якутск#Якутскэнерго
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