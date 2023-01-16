16.01.2023
20:53
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Происшествия
Энергетики восстановили электроснабжение в Якутске
Сегодня, 16 января, в 18:34 произошло технологическое нарушение на РП -11. Под ограничение попали жители, проживающие в районе 110 квартала, Сайсар, Мерзлотки, Ёлочки.
Оперативно-выездная бригада выехала на место для выяснения причин.
Специалисты путем оперативных переключений перезапитали большую часть потребителей с подстанции «Южная» в 19:32, а в 19:58 электроснабжение всех потребителей восстановлено в полном объёме. Оперативно-выездная бригада Центрального РЭС продолжает осмотр энергоустановок. В ближайшее время в связи с переключениями возможны кратковременные ограничения.
Пресс-служба Центральных электрических сетей
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