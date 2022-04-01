Энергетики восстановили электроснабжение в Якутске

Работники Центральных электрических сетей в полном объеме восстановили электроснабжение части центральных улиц г.Якутска, прерванное в результате проведения несанкционированных земляных работ сторонней организацией в охранной зоне высоковольтной линии электропередачи.

31 марта в 15:16 сторонняя организация при производстве работ на улице Ленина нарушила безопасную работу кабельной линии 6кВ «ТП Горисполком – ТП Предприятие 14». В результате под ограничение электроснабжения частично попали ряд центральных улиц города: проспект Ленина, Ярославского, Курашова, Короленко и Орджоникидзе. В 15:43 электроснабжение было полностью восстановлено.

Энергетики напоминают, что в охранных зонах без согласования сетевой организации запрещается осуществлять любые действия, которые могут нарушить безопасную работу объектов электросетевого хозяйства, в том числе привести к их повреждению или уничтожению, и (или) повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан и имуществу физических или юридических лиц, а также повлечь нанесение экологического ущерба и стать причиной пожаров.