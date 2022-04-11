Энергетики восстановили электроснабжение в Вилюйске, прерванное водителем грузовика

Энергетики Западных электрических сетей ПАО «Якутскэнерго» восстановили электроснабжение в городе Вилюйске, прерванное в результате наезда грузового автомобиля на опору линии электропередачи.

11 апреля, в 04:45, энергетики зафиксировали аварийное отключение воздушной линии ВЛ-0,4 кВ фидер «Терапия». Под ограничение электроснабжения попала часть потребителей Вилюйска, социальные объекты (котельная и здания больничного комплекса).

Причиной технологического нарушения стало дорожно-транспортное происшествие на ул. Тартыева, водитель грузового автомобиля не справился с управлением и повредил опору ЛЭП, а также сети водоснабжения. В результате падения опоры произошел обрыв проводов всех фаз.

В 05:38 оперативно-выездная бригада энергетиков восстановила поврежденный участок воздушной линии. На данный момент работы завершены в полном объеме, ограничений электроснабжения потребителей нет.

О происшествии сообщено в дежурную часть ОМВД РФ по Вилюйскому району.

Энергетики напоминают водителям автотранспорта о необходимости неукоснительного соблюдения правил дорожного движения и осторожности, особенно вблизи воздушных линий электропередачи. Помните! Наезд на ЛЭП может повлечь за собой нарушение энергоснабжения потребителей, стать причиной поражения электрическим током и привести к гибели виновника такого происшествия и окружающих.