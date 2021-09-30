30.09.2021
17:56
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Происшествия

Энергетики восстановили электроснабжение в Верхневилюйске

Энергетики Западных электрических сетей ПАО «Якутскэнерго» (входит в Группу РусГидро) оперативно восстановили электроснабжение села Хомустах Верхневилюйского района, нарушенное предположительно воздействием стороннего автотранспортного средства.

29 сентября 2021 года в 10.15 в селе Хомустах Верхневилюйского района было обнаружено повреждение трансформаторной подстанции 10/0,4 кВ «Ферма» предположительно воздействием стороннего автомобиля. В результате остались без электричества потребители в пяти жилых домах. 

Энергетики оперативно произвели замену трансформатора. В 17.50 трансформаторная подстанция была введена в работу. Ограничений нет.

Информация о случившемся передана в полицию.

Энергетики призывают водителей автотранспорта и спецтехники быть предельно внимательными при управлении автотранспортным средством и напоминают, что любые противоправные действия, осуществляемые на территории охранной зоны, влекут за собой не только административную, но и уголовную ответственность.

Источник: Пресс-служба Западных электрических сетей ПАО «Якутскэнерго»
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