Энергетики восстановили электроснабжение посёлка Айхал

Энергетики Западных электрических сетей (филиал ПАО «Якутскэнерго») восстановили электроснабжение микрорайона Верхний посёлка Айхал Мирнинского района, прерванное 22 мая 2019 года в 13.53. Причиной отключения стал перехлёст проводов на линиях электропередачи, вызванный сильном ветром. В результате оперативных действий бригады высоковольтного участка Айхальского РЭС ЗЭС линии введены в работу в 16.55, электроснабжение всех потребителей восстановлено. Ограничения населения микрорайона Верхний посёлок и карьера «Комсомольский» АК «АЛРОСА» нет. Западные электрические сети – предприятие, занимающееся транспортировкой электрической энергии по населенным пунктам Западной Якутии. Общая площадь обслуживаемой территории – свыше 611 тыс. кв. км. Протяженность воздушных линий электропередачи 220/110/35 кВ – 6128 км, распределительных сетей – 5816 км. Источник: Пресс-служба Западных электрических сетей ПАО «Якутскэнерго».

Поделиться в соцсетях Поделиться в WhatsApp

Если вы стали очевидцем интересного события или происшествия, присылайте фото и видео на Whatsapp +7 (999) 174-67-82