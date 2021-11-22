22.11.2021
20:40
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Якутск

Энергетики восстановили электроснабжение микрорайона Марха

Работники Центральных электрических сетей в полном объёме завершили аварийно-восстановительные работы на ВЛ 6 кВ Л-Малая Марха.

Сегодня, 22 ноября, в 20:09 работы были завершены, электроснабжение потребителей восстановлено. Причины технологического нарушения устанавливаются.

Источник: Пресс-служба Центральных электрических сетей
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