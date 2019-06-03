Энергетики восстановили электроснабжение города Ленска

Энергетики Западных электрических сетей (филиал ПАО «Якутскэнерго») восстановили электроснабжение части города Ленска, прерванное 1 июня 2019 года в 21.00 из-за повреждения линия электропередачи.

В 22.50 авария была устранена, электроснабжение города полностью восстановлено.

По словам очевидцев, линия электропередачи была повреждена автомобилем с полуприцепом. В ходе осмотра выявлено: с опоры сорван изолятор, на траверсе опоры обнаружен след от стороннего воздействия.

По данному факту направлено заявление в правоохранительные органы, сумма ущерба и виновные лица устанавливаются.

Энергетики напоминают водителям автотранспорта: в охранных зонах ЛЭП запрещается совершать любые маневренные действия, которые могут нарушить безопасную работу объектов электросетевого хозяйства, привести к их повреждению, причинить вред жизни, здоровью граждан и имуществу физических или юридических лиц, а также повлечь нанесение экологического ущерба и стать причиной пожаров.

Любые противоправные действия на территории охранной зоны влекут за собой не только административную, но и уголовную ответственность.

Западные электрические сети – предприятие, занимающееся транспортировкой электрической энергии по населенным пунктам Западной Якутии. Общая площадь обслуживаемой территории – свыше 611 тыс. кв. км. Протяженность воздушных линий электропередачи 220/110/35 кВ – 6128 км, распределительных сетей – 5816 км.