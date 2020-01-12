12.01.2020
12:54
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Энергетики восстановили электроснабжение Центральной Якутии
Специалисты Центральных электрических сетей завершили восстановительные работы на КВЛ 110 кВ «Майя-Чурапча».
Сегодня, 12 января, в 6:34 действием защит произошло отключение кабельно-воздушной линии, в результате чего под ограничение электроснабжения попала часть потребителей Центральной Якутии.
Энергетики незамедлительно приступили к восстановительным работам, в населённых пунктах развернули дизельные электростанции для обеспечения потребителей электроэнергией на период работ.
В 10:40 восстановительные работы были завершены. После восстановления нормальной схемы электроснабжения все потребители были запитаны, ДЭС выведены в резерв.
Источник: Пресс-служба Центральных электрических сетей
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