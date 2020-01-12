Энергетики восстановили электроснабжение Центральной Якутии

Специалисты Центральных электрических сетей завершили восстановительные работы на КВЛ 110 кВ «Майя-Чурапча».

Сегодня, 12 января, в 6:34 действием защит произошло отключение кабельно-воздушной линии, в результате чего под ограничение электроснабжения попала часть потребителей Центральной Якутии.

Энергетики незамедлительно приступили к восстановительным работам, в населённых пунктах развернули дизельные электростанции для обеспечения потребителей электроэнергией на период работ.

В 10:40 восстановительные работы были завершены. После восстановления нормальной схемы электроснабжения все потребители были запитаны, ДЭС выведены в резерв.