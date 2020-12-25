25.12.2020
21:01
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Якутия

Энергетики восстановили электроснабжение большей части потребителей Амгинского района

В 19:40 работники Центральных электрических сетей запитали большую часть потребителей от резервного источника. Восстановительные работы в Амгинском улусе продолжаются.

Сегодня, 25 декабря, в 17:34 в результате технологического нарушения на ВЛ 35 кВ Л-41 под ограничение электроснабжения попали потребители, проживающие в сёлах Амга, Чапчылган, Покровка, Бологур и Оннес, Бетюнь.

Энергетики приступили к срочным восстановительным работам. На период производства работ была введена в работу Амгинская дизельная электростанция, которая взяла на себя часть нагрузки по обеспечению потребителей электроэнергией.

Источник: Пресс-служба Центральных электрических сетей
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