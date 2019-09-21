Энергетики восстановили электроснабжение большей части населенных пунктов Сунтарского района

Энергетики Западных электрических сетей восстановили электроснабжение большей части населенных пунктов Сунтарского района, прерванное 19 сентября 2019 года шквалистым ветром со снегом.

По состоянию на 9.30 21 сентября запитаны села Агдары, Аллага, Куокуну, Усун-Кюель, Мар-Кюель.

Днем ранее энергетики восстановили электроснабжение сел Сунтар, Сарданга, Крестях, Нахара, Хордогой, Илимнир.

Персонал ЗЭС продолжает работы по восстановлению электропитания населенных пунктов Туойдах, Тенкя, Арылах (Жархан). В районе идет мокрый снег.

В аварийно-восстановительных работах задействован 21 человек из персонала Сунтарского РЭС и 6 единиц спецтехники, а также бригада из 6 энергетиков Нюрбинского РЭС с 2 единицами спецтехники.

Западные электрические сети – предприятие, занимающееся транспортировкой электрической энергии по населенным пунктам Западной Якутии. Общая площадь обслуживаемой территории – свыше 611 тыс. кв. км. Протяженность воздушных линий электропередачи 220/110/35 кВ – 6128 км, распределительных сетей – 5816 км.

Справка

РусГидро – крупнейшая российская энергетическая компания, объединяющая более 400 объектов генерации в Российской Федерации и за рубежом. РусГидро вырабатывает три четверти электроэнергии для Дальнего Востока и является крупнейшим производителем тепла. Установленная электрическая мощность электростанций РусГидро составляет свыше 13 000 МВт; тепловая мощность – 18 000 Гкал/час. Также РусГидро обеспечивает передачу электроэнергии (активы группы в регионе включают более 100 тысяч километров электрических сетей) и ее сбыт конечному потребителю.