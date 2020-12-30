Энергетики восстанавливают сбитые опоры

Энергетики восстанавливают опоры, сбитые неизвестным водителем в Момском районе

В Момском районе неизвестный водитель протаранил опору и оставил без света жителей села Соболох, в котором проживают 249 человек. Для оперативного восстановления электроснабжения потребителей специалисты Момского РЭС АО «Сахаэнерго» (дочернее предприятие ПАО «Якутскэнерго», входит в группу РусГидро) включили резервный источник питания. Восстановительные работы продолжаются, после их завершения электроснабжение будет осуществляться по постоянной схеме.

29 декабря в 00:50 произошло отключение линии напряжением 10 кВ «Соболох – Победа», в результате под ограничение электроснабжения попали потребители сел Соболох, Победа и Суон Тиит. Энергетики, незамедлительно выехавшие на место, установили, что на одну из опор ВЛ был совершен наезд неустановленным автотранспортом. Персонал произвел переключение и запитал потребителей села Победа и Суон Тит по постоянной схеме. В село Соболох был доставлен резервный источник питания.

По данному факту энергетики направили заявление в отдел полиции.

Напоминаем, законом запрещены любые действия, которые могут нарушить безопасную работу объектов электросетевого хозяйства, в том числе привести к их повреждению или уничтожению, повлечь причинение вреда жизни, здоровью людей и имуществу физических и юридических лиц, а также нанести экологический ущерб и стать причиной возникновения пожаров. Любые противоправные действия, осуществляемые на территории охранной зоны энергообъектов, влекут за собой не только административную, но и уголовную ответственность.