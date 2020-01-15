Энергетики восстанавливают энергоснабжение части Якутска

Ведется восстановление энергоснабжения части города Якутска по постоянной схеме, прерванное в результате аварийного отключения трансформатора 3Т на подстанции «Южная».

По информации ЦДС ГУП «ЖКХ РС (Я)», в 23:51 часов 15 января произошло аварийное отключение трансформатора ЗТ на ПС 110 кВ «Южная». Под ограничение попали 4850 потребителей города Якутска.

В 05:26 часов все потребители были запитаны по временной схеме. Восстановительные работы продолжаются. В ходе восстановительных работ планируются веерные отключения потребителей с интервалом в два часа.

По состоянию на 09:45 утра, для обеспечения электроснабжения населения во время проведения аварийно-восстановительных работ ведется развертывание ДЭС в районе ПС «Южная». Готовится к установке из аварийного запаса трансформатор.