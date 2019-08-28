Энергетики восстанавливают электроснабжение вилюйской группы районов Якутии

Энергетики Западных электрических сетей восстанавливают электроснабжение вилюйской группы районов Якутии, прерванное 28 августа 2019 года в 15.11 вследствие срабатывания защиты и отключения трансформатора 2Т на подстанции 220 кВ «Сунтар».

Персонал Сунтарского РЭС ЗЭС оперативно выводит из планового ремонта трансформатор 1Т с целью его включения, одновременно с этим готовятся к запуску резервные источники питания (ДЭС).

На трансформаторе 2Т проводится диагностика, после чего энергетики приступят к восстановительным работам.

Западные электрические сети – предприятие, занимающееся транспортировкой электрической энергии по населенным пунктам Западной Якутии. Общая площадь обслуживаемой территории – свыше 611 тыс. кв. км. Протяженность воздушных линий электропередачи 220/110/35 кВ – 6128 км, распределительных сетей – 5816 км.