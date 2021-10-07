07.10.2021
11:03
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Якутия

Энергетики восстанавливают электроснабжение вилюйской группы районов Якутии

Энергетики Западных электрических сетей ПАО «Якутскэнерго» восстанавливают электроснабжение вилюйской группы районов Якутии.

7 октября 2021 года в результате действия защит на подстанции 220/110/35/6 кВ «Сунтар» произошло ограничение работы высоковольтной линии «Сунтар – Нюрба – Верхневилюйск – Вилюйск».

Для электроснабжения потребителей развернуты резервные Вилюйская, Верхневилюйская, Нюрбинская дизельные электростанции.

Путём оперативных переключений определён участок повреждения линии – между с. Сунтар и г. Нюрба. Его протяженность составляет порядка 200 километров.

Для осмотра данного участка линии и последующего выполнения аварийно-восстановительных работ выехали бригады Сунтарского и Нюрбинского РЭС ЗЭС.

Фото: Пресс-служба Западных электрических сетей ПАО «Якутскэнерго»
Источник: Пресс-служба Западных электрических сетей ПАО «Якутскэнерго»
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