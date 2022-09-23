23.09.2022
12:15
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Якутск

Энергетики восстанавливают электроснабжение, прерванное сегодня в Якутске

Энергетики Центральных электрических сетей восстанавливают электроснабжение части жителей г. Якутска, прерванное сегодня 23 сентября в результате технологического нарушения.

В 10:48 произошло технологическое нарушение на кабельной воздушной линии 6 кВ «ПОК», питающейся с РП-11 с подстанции «Центральная».

Под ограничение попали часть жителей, проживающих по улицам Лермонтова, Я. Потапова, К. Алексеева, Гимеинской, Мерзлотной, Лонгинова, Маяковского и квартала «Наука».

Оперативно-выездная бригада выехала на место для выяснения причин. В ближайшее время электроснабжение будет восстановлено.

Фото: пресс-службы
Источник: Пресс-служба Центральных электрических сетей

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