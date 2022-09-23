Энергетики восстанавливают электроснабжение потребителей в районе водоканала

Энергетики Центрального РЭС Центральных электрических сетей ведут восстановительные работы на трансформаторной подстанции «29 квартал» в городе Якутске, отключенной в результате технологического нарушения. Сегодня, 23 сентября в 15:09 отключилась кабельная линия 6 кВ «29 квартал» с ПС 110 кВ «Восточная». После осмотра выявлен поврежденный участок и выведен в ремонт. В 16:07 электроснабжение большей части потребителей восстановлено. Под ограничением продолжают оставаться часть жителей многоквартирных домов в районе водоканала по пер. Энергетиков, улицам Кальвица, Б. Чижика и Ф. Попова. Восстановительные работы продолжаются.

Фото: Пресс-службы Центральных электрических сетей Источник: Пресс-служба Центральных электрических сетей

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