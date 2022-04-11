11.04.2022
17:20
74
Происшествия
Энергетики восстанавливают электроснабжение, нарушенное наездом на опору ВЛ
Причиной технологического нарушения на линии «Шк. Маяковского РП11» в городе Якутске стало ДТП, с котором была повреждена опора 0,4 кВ от подстанции «Лермонтова, 198». Энергетики незамедлительно выехали на место и в 12:10 восстановили электроснабжение большей части отключенных потребителей.
Бригада службы воздушных линий продолжает работы по восстановлению повреждённой опоры. Планируется завершить их до 17:00, после чего подача электроэнергии по данной линии будет возобновлена в полном объеме.
Источник: Пресс-служба Центральных электрических сетей ПАО "Якутскэнерг
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