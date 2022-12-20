Энергетики восстанавливают электроснабжение, нарушенное лесорубом

Специалисты Центрального района электрических сетей ЦЭС ПАО «Якутскэнерго» ликвидируют технологическое нарушение, возникшего сегодня, 20 декабря в 10:40 в г. Якутск, в результате стороннего воздействия. Спиленное неизвестными лицами дерево упало на линию электропередачи, проложенную проводом СИП, и повлекло отключение 13-ти подстанций в районе Окружной дороги.

В 11.34 энергетики ввели в работу линию 6 кВ «МТТБ» за исключением поврежденного участка. В зоне ограничения электроснабжения находились жители и предприятия переулка Базовый, Окружной дороги и СОТ «Животновод».

Энергетики напоминают, что любые работы, осуществляемые в границах охранной зоны электроустановок, неукоснительно должны быть согласованы с предприятием-владельцем данной установки. Такие работы влекут за собой не только административную, но и уголовную ответственность. Помните: при подобных авариях нарушители рискуют попасть под действие электрической дуги, погибнуть от удара током, а большое количество людей и предприятий – остаться без электричества.