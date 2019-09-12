Энергетики внесли лепту в создание Парка Победы

Энергетики приняли участие в общегородской акции по созданию Парка Победы в преддверии года 75-летия окончания Великой Отечественной войны.

«Дом построила, сына вырастила, а теперь и дерево посадила!» – с улыбкой отметила Наталья Калашникова, ведущий специалист управления корпоративной политики и собственности Якутскэнерго.

Саженцы сотрудники энергокомпании высадили дружно, а по-летнему солнечный осенний день подарил хорошее настроение!

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«Я уверен, что деревья, посаженные в честь героев, которые защищали нашу родину обязательно приживутся, чтобы радовать многие поколения и напоминать о том, что войны нельзя повторять!» – поделился своим настроем Григорий Никифоров, начальник управления экономики Якутскэнерго.

Всего, в парке планируется высадить ровно 20625 деревьев – по количеству людей, которые ушли на фронт из Якутска.