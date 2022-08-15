Энергетики Вилюйской ГЭС выполняют капремонт

На Каскаде Вилюйских ГЭС им Е. Н. Батенчука (входит в группу РусГидро) энергетики проводят плановый капитальный ремонт гидроагрегата №2. Всего в состав Вилюйской ГЭС-1 входит восемь гидроагрегатов. Ремонтные работы по плану завершатся в сентябре.

Энергетики уже выполнили основные работы по ремонту узлов рабочего колеса, в том числе: обследование камеры, заменили втулки корпуса, ремонт лопастей. Произведено техническое обслуживание статора и ротора гидроагрегата, восстановлено антикоррозийное покрытие. В скором времени специалисты приступят к сборке гидроагрегата и пусконаладочным работам с приёмосдаточными испытаниями.

В работах по сборке участвуют службы всех основных подразделений – машинного, электрического и гидротехнических цехов. У каждого своя зона ответственности: гидротехнический цех отвечает за состояние водовода, камеры рабочего колеса и гидросооружения в целом. Машинный — за турбинное, генераторное оборудование и гидромеханическую часть гидроагрегата. Электротехнический цех обслуживает статор и ротор, включая распределительное устройство генераторного уровня. Служба эксплуатации СЭУТП отвечает за своевременное проведение пусконаладочных работ, а также высоковольтные испытания.

«Всего на станции действует восемь гидроагрегатов, с помощью которых вырабатывается электрическая энергия. Каждую весну один из них мы выводим в капитальный ремонт. Оборудование станции необходимо содержать в хорошем техническом состоянии, от этого зависит надежность обеспечения электроэнергией всей Западной Якутии. При проведении такого планового ремонта ограничений электроснабжения потребителей не производится», — пояснил заместитель главного инженера КВГЭС Юрий Постолов.

Вилюйские ГЭС обеспечивают электроэнергией города и поселки Мирнинского, Ленского и Олекминского районов и Вилюйской группы улусов.