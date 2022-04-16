16.04.2022
16:39
92
Якутск
Энергетики ведут восстановительные работы на ВЛ в Мархе
16 апреля в 15:14 на линии ВЛ-6 кВ “Живкомплекс” с подстанции «Марха» в результате обрыва провода произошло технологическое нарушение. По предварительным данным безопасную работу линии возле СТП «Ручеек» нарушила крупногабаритная техника сторонней организации.
Бригада Центрального РЭС ЦЭС приступила к осмотру. В ближайшее время электроснабжение будет восстановлено.
Источник: Пресс-служба Центральных электрических сетей
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