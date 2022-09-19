Энергетики ведут ремонтные работы на Заречных улусах

Энергетики ЦЭС ведут ремонтные работы на системообразующей линии 110 кВ «Майя-Чурапча»



Энергетики Центральных электрических сетей ПАО «Якутскэнерго» (входит в Группу РусГидро) проводят капитальный ремонт кабельно-воздушной линии 110 кВ «Майя – Чурапча». Данная линия питает жителей Амгинского, Усть-Майского, Мегино-Кангаласского, Чурапчинского, Томпонского и Таттинского районов.

В рамках подготовки к осенне-зимнему периоду, а также ремонтной кампании 2022 года, специалисты Центральных электрических сетей проведут работы по ремонту КВЛ 110 кВ «Майя – Чурапча».

В период с 20 по 22 сентября бригады энергетиков районных сетей планируют масштабные работы: бурение, установку свай, замену опор. Кроме того, специалисты проведут техническое обслуживание трансформаторов 110 кВ, силовых трансформаторов 6-10 кВ, текущий ремонт линий. В период проведения работ для обеспечения электроснабжения потребителей будут задействованы дизельные электростанции.

«Мы регулярно проводим масштабные работы по ремонту сетей для повышения надежности и безопасности электроснабжения потребителей. Линия 110 кВ «Майя – Чурапча» является важным магистральным и жизнеобеспечивающим звеном для жителей Заречья республики», – отметил главный инженер Центральных электрических сетей ПАО «Якутскэнерго» Михаил Варейкис.