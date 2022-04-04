Энергетики ведут ремонтные работы на магистральной линии «Майя – Чурапча»

Работники Центральных электрических сетей ПАО «Якутскэнерго» (Группы РусГидро) для повышения качества и надежности электроснабжения потребителей проводят капитальный ремонт кабельной воздушной линии напряжением 110 кВ «Майя – Чурапча», питающей пять районов Центральной Якутии

Во время планового ремонта с 4 по 15 апреля на территории Мегино-Кангаласского, Амгинского, Усть-Майского, Чурапчинского и Таттинского улусов энергетики выполнят комплекс работ, который включает замену, демонтаж, сборку и установку П-образных опор, выборочный верховой осмотр с применением телевышки, установку соединительных зажимов и виброгасителей. Кроме этого, на магистральной линии отремонтируют поврежденные провода в пролетах опор, заменят изоляторы, очистят от снега комплектные распределительные устройства наружной установки.

Из всего запланированного самый большой объем работ предусмотрен в Чурапчинском улусе, где энергетики района электрических сетей заранее начали подъем собранных 20 П-образных опор.

Во время производства работ на линии, электроснабжение на местах будет осуществлено от дизельных электростанций.

Пресс-служба Центральных электрических сетей ПАО «Якутскэнерго»