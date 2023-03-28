Энергетики ведут ремонт оборудования трансформаторных подстанций 

Энергетики Западных электрических сетей ведут ремонт и техобслуживание оборудования трансформаторных подстанций

Энергетики Западных электрических сетей «Якутскэнерго» (входит в Группу РусГидро) ведут работы по замене и техобслуживанию силовых трансформаторов на трансформаторных подстанциях.

В этом году энергетики планируют капитальный ремонт 68 трансформаторных подстанций. Планируется замена изношенных силовых трансформаторов напряжением 10(6)/0,4 кВ разной мощности — 250, 400, 630 кВА, которые по результатам осмотров имеют отклонения от нормативных параметров.

Энергетики выполняют большой комплекс работ: устраняют выявленные дефекты, производят замену уплотнений автоматических выключателей и других элементов оборудования. Обрабатывают трансформаторы специализированным лакокрасочным покрытием, ремонтируют ограждения энергообъектов и меняют устаревшие знаки энергобезопасности.

«Эти работы позволят значительно снизить вероятность возникновения технологических нарушений и обеспечить бесперебойную подачу электроэнергии потребителям Сунтарского, Нюрбинского, Верхневилюйского, Вилюйского, Мирнинского, Ленского и Олекминского районов», — отметил главный инженер Алексей Аникин.

В процессе эксплуатации отдельные части трансформатора под влиянием термических, электродинамических, механических и других воздействий постепенно теряют свои первоначальные свойства и могут прийти в негодность. Своевременное проведение технического обслуживания и ремонта оборудования и линейных сооружений обеспечивает надежное функционирование распределительных электрических сетей. Работы выполняются в соответствии с плановой годовой ремонтной программой 2023 г.