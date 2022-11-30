Энергетики ведут реконструкцию подстанции в Мирном

Энергетики Западных электрических сетей ПАО «Якутскэнерго» (входит в группу РусГидро) продолжают работы по реконструкции подстанции «Фабрика №3», снабжающей электроэнергией один из крупных производственных объектов алмазной столицы г. Мирный.

За время реализации инвестиционного проекта Якутскэнерго на участке между подстанциями «Мирный» и «Фабрика №3» уже заменило порядка 50 старых деревянных опор на новые металлические высоковольтных двухцепных Л-212, Л-211, Л-131 и Л-132.

В 2022 году энергетики делают упор на техническое перевооружение подстанции. На данный момент проводятся работы по реконструкции оборудования самой подстанции 220/110/6 кВ и перевод напряжения на 110 кВ. Закуплен силовой трансформатор мощностью 16 МВА, элегазовые выключатели 110 кВ, новые шкафы оборудования, ограничители перенапряжения и другое необходимое оборудование

«Принципиально новая схема, с заменой автрансформатора 220 кВ на трансформатор 110 кВ, позволит обеспечить необходимый уровень надежности электроснабжения, а новые линии в металле существенно минимизируют затраты на техническое обслуживание. Это окажет положительное влияние на электроснабжение как части бытовых потребителей города Мирного, так и крупного подразделения АК «АЛРОСА» — обогатительной фабрики №3», – пояснил генеральный директор ПАО «Якутскэнерго» Алексей Стручков.

В рамках инвестиционного проекта также будут проведены работы по замене ячеек подстанций 220 кВ «Мирный» и 110 кВ «МГРЭС». Энергетики планируют завершить реконструкцию в 2023 году.