Энергетики ведут расчистку просек ЛЭП

Работники Центральных электрических сетей ПАО «Якутскэнерго» (Группы РусГидро) ведут расчистку просек от древесно-кустарниковой поросли вдоль трасс магистральных линий электропередачи.

На балансе сетевого предприятия тысячи километров ЛЭП, на трассах которых ежегодно проводятся работы по расчистке от угрожающих линиям деревьев и поросли. С начала текущего года на территории районов Центральной Якутии вручную и при помощи специализированной техники расчищено 1090,47 Га просеки.

Основной объём работ энергетики выполняют с помощью гусеничного мульчера – лесного измельчителя, который позволяет превращать древесину, пни и кустарники в щепу.

В летние месяцы мульчером расчищены трассы ЛЭП в Амгинском улусе на линии 110 кВ «Сулгача – Чурапча», линии 35 кВ Л «Амга – Бологур», линиях 10 кВ «Бологур – Оннёс» и «Еленнях». На сегодняшний день спецтехника работает на просеках в Мегино-Кангаласском улусе.

Бригадой энергетиков в составе мастера Тюнгюлюнского участка Майинского РЭС Василия СЛЕПЦОВА, двух машинистов мульчера Поликарпа БАРАБАНОВА и Шерзада РУЗМАТОВА, а также электромонтера Филимона ЗОРИНА на высоковольтной линии ВЛ-35 кВ Л-38 «Тюнгюлю-Чеппара» в сентябре расчищено 49,45 Га площади.

На сегодняшний день работы продолжаются на линии 10 кВ «Соттинцы», где бригадой в составе мастера Джулустана МОЛОКОТИНА, машиниста мульчера Валерия САВЕЛЬЕВА и электромонтёра Антона ИГНАТЬЕВА расчищено более 1 гектара просеки.

«В этом году в связи со сложной пожароопасной обстановкой годовой план по расчистке просек перевыполнен за счёт срочных работ, проводимых на территории Таттинского, Томпонского, Горного, Намского и Усть-Майского районов, где на просеках действовали лесные пожары», – прокомментировал главный инженер ЦЭС Михаил ВАРЕЙКИС.