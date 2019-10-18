Энергетики ведут капитальный ремонт на линиях в Якутске

Энергетики Центрального РЭС Центральных электрических сетей Якутскэнерго выполняют программу капитального ремонта воздушных линий для повышения надежности электроснабжения потребителей.

Персонал службы воздушных линий распределительных сетей ведет строительно-монтажные работы в микрорайонах Борисовка-1 и Малая Марха.

В Борисовке-1 на ВЛ 0,4 кВ с трансформаторной подстанции «Профсоюзная» замене подлежало 25 деревянных опор на железобетонных приставках, произведен монтаж самонесущего изолированного провода (СИП) общей протяженностью 1,6 км. Энергетикам предстоит переключить 24 ответвления в жилые дома на вновь выстроенную линию.

В Малой Мархе по линии 0,4 кВ с ТП «Живкомплекс фидер Котельная» завершены работы по ошкуровке энерголеса, бурению, установке пасынков и 29 опор.