Энергетики в усиленном режиме проводят восстановительные работы

Энергетики Центрального РЭС в усиленном режиме проводят восстановительные работы в г. Якутске и его пригородах.

В настоящий момент в работе задействовано 15 бригад энергетиков в составе 50 человек.

Работы сегодня проводились в районе ГРЭС, Мерзлотка, Залога, 9 квартала, 3 квартала, аэропорта, Сергеляхского шоссе 4, 5, 6 км в г. Якутске, микрорайоне Марха, села Пригородное, села Маган.

По состоянию на 16:30 часов отработано 212 заявок от потребителей.

Работы будут продолжаться до полного восстановления электроснабжения всех потребителей.

Также, сегодня 9 сентября в 15:45 в результате стороннего воздействия произошёл обрыв кабельной линии 0,4 кВ на ТП МЖК. Без электроснабжения остались жители многоквартирных домов по улице Лермонтова. Бригада службы кабельных линий уже ведёт восстановительные работы на линии.