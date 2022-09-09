Энергетики в круглосуточном режиме восстанавливают ЛЭП после сильного ветра

Энергетики Центрального РЭС в круглосуточном режиме восстанавливают электроснабжение потребителей Якутска и его пригородов.

Бригады энергетиков продолжают в усиленном режиме вести восстановительные работы после порывистого ветра, нанесшего ущерб энергообъектам города и его пригородов. В оперативно-диспетчерскую группу Центрального РЭС ЦЭС за сутки поступило 234 заявки от потребителей. Кроме этого, диспетчерами зафиксировано 16 технологических нарушений по линиям электропередачи напряжением 6-10 и 110 кВ. За ночь все дефекты по данным нарушениям устранены.

В ночную смену бригадами энергетиков отработаны 43 заявки в районе Сергеляхского шоссе 4, 6, 7 километров, Хатын-Юряхского шоссе 1, 2 дамба, авиапорта, авиагруппы, Маганского тракта 9 км, Губина, Богатырева.

«В первую очередь были устранены дефекты, несущие угрозу жизни и здоровью граждан и подано напряжение на электроустановки, к которым подключены социально-значимые объекты города. Сегодня для устранения дефектов в работе задействованы 13 бригад энергетиков из 5 служб подразделения в составе 50 человек. Работы будут продолжаться до полного восстановления электроснабжения всех потребителей», — сообщил начальник Центрального РЭС Алексей Березовский.