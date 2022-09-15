Энергетики устраняют повреждения, возникшие из-за шквалистого ветра



Энергетики завершают устранение нарушений в работе линий электропередачи, вызванных неблагоприятными погодными условиями вчера, 14 сентября.



В оперативно-диспетчерскую группу Центрального РЭС Центральных электрических сетей ПАО «Якутскэнерго» поступило 147 заявок от потребителей города Якутска и его пригородов. Большая часть нарушений в работе линий электропередачи устранена.

«По состоянию на 18:00 часов по 128 заявкам дефекты отработаны. Осталось устранить технологические нарушения в сетях по улицам: 1-я Пристанская, Дальняя, Белое озеро, 1 База. В связи с сильными ветровыми нагрузками среди дефектов обрывы проводов и короткие замыкания», — прокомментировал начальник Оперативно-диспетчерской группы Центрального РЭС Николай Спиридонов.

Кроме этого выведена в ремонт линия ВЛ-6 кВ «АБЗ» с ПС «Южная», где работают бригады службы кабельных линий и службы воздушных линий распределительных сетей. Под ограничением находятся потребители трёх подстанций: КТП «Снежинка», СТП «Автодорожная-3» и ТП «АТП РЭУ». В ближайшее время электроснабжение будет восстановлено. Работы по устранению повреждений ведутся в круглосуточном режиме, сейчас — это 9 бригад в составе 39 человека и 14 единиц техники, сообщает тгк Якутскэнерго Новости