Энергетики установят более 10000 «умных» счетчиков потребителям Западной Якутии

В Западных электрических сетях ПАО Якутскэнерго (входит в Группу РусГидро) ведутся работы по установке приборов учета электроэнергии с удаленным сбором данных. Всего за текущий год энергетики планируют установить 10 143 таких «умных» счетчика.

Работы охватывают потребителей, проживающих в индивидуальном жилом секторе. Прибор устанавливается на опоре ЛЭП. На одной опоре могут разместиться несколько таких счетчиков, каждый из них будет прикреплен к конкретному индивидуальному жилому дому.

Датчики позволяют автоматически посчитать количество потребленной электроэнергии и передать показания на сервер энергокомпании, что значительно упростит процесс передачи данных для потребителя. Кроме того, система помогает отследить несанкционированное вмешательство в работу ИПУ, незаконное присоединение к электросетям, позволяет обнаружить перерасход или утечку электроэнергии.

При установке умных счетчиков потребитель имеет возможность использовать различные тарифные планы на электроэнергию. Это дает возможность контролировать процесс потребления: например, перенести время работы энергопринимающих устройств и бытовой техники на тот период, когда тариф ниже, а значит, получить денежную экономию.

«За первое полугодие 2022 года мы уже установили 2778 счетчиков в Мирнинском, Ленском районах, в вилюйской группе улусов и в ряде населенных пунктов Олёкминского и Кобяйского районов. До конца года планируем охватить значительную часть потребителей», — сообщил главный инженер ЗЭС Алексей Аникин.

Мероприятия ведутся во исполнение федерального закона от 27.12.2018 г. № 522-ФЗ ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с развитием систем учета электрической энергии (мощности) в Российской Федерации».