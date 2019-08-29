Энергетики успешно выступили на Синергии Севера

На днях на территории парка культуры и отдыха села Намцы прошел ставший уже традиционным молодежный образовательный республиканский форум «Синергия Севера – 2019». В пяти направлениях форума приняло участие 180 человек, в том числе молодые специалисты Якутскэнерго, которые представили свои инновационные проекты.

В направлении «Профессиональный инженер» специалист по пожарной безопасности Центральных электрических сетей Илмаар Игнатьев защитил собственную разработку — мобильное приложение «SuperVision». Приложение уведомляет пользователя о срабатывании пожарных извещателей, датчиков дыма, движения и вскрытия дверей, визуализирует размещение огнетушителей, пожарных кранов, электрощитов, эвакуационных выходов, обеспечивает функцию видеонаблюдения, помогает вызвать экстренные службы. «SuperVision» результативно используется в пансионате для престарелых и инвалидов «Забота». Презентация на форуме позволила Илмару пройти в финал престижного дальневосточного конкурса «Я – инженер», который состоится в октябре.

Его коллега, инженер по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Николай Эртюков, выступил c проектом «Общественная мастерская» по направлению «ПРОФLife». В 2017 году оба специалиста также принимали активное участие в Синергии: Николай Эртюков получил грант номиналом 100 000 рублей, а Илмаар Игнатьев вошел в пятерку финалистов конкурса «Я — инженер».

Одним из лучших в направлении «Лидеры Якутии» признан проект «CleanBox» молодых специалистов Энергосбыта. Исполняющий обязанности заместителя начальника отдела планирования энергопотребления Ольга Семенова, экономист группы расчетов энергоресурсов Ольга Григорьева и специалист отдела претензионной деятельности Алексей Заровняев предложили создать молодежную инициативную группу для решения проблем благоустройства своего жилого района. В частности, предложено установить ящики «CleanBox» с бесплатными биоразлагаемыми пакетиками для привлечения владельцев собак к сбору отходов жизнедеятельности своих питомцев. Проект энергетиков поощрен сертификатом на крупную денежную сумму, 5 сентября им предстоит защита на комиссии в г. Якутске.

В спартакиаде Синергии команда молодых энергетиков Якутской ГРЭС, возглавляемая начальником смены электроцеха ЯГРЭС Цереном Убушаевым, заняла первое место.

Энергетики всегда активно принимают участие в форуме, ведь это отличная возможность испытать свои навыки и знания в деловых играх, презентовать собственные проекты и конечно, общение и обмен опытом.