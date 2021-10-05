Энергетики участвуют в создании профильного кластера на базе школы №13

Дополнительное образование и профориентация учащихся – главная цель соглашения о взаимодействии, подписанного между Якутской ГРЭС «ПАО» Якутскэнерго (входит в Группу РусГидро), средней общеобразовательной школы №13 и «Якутским промышленным техникумом имени Т. Г. Десяткина».

Якутская ГРЭС традиционно помогает школам подшефного Промышленного округа в профориентационной работе – энергетики проводят уроки энергобезопасности, члены молодежного совета станции рассказывают школьникам о профессии энергетика и о том, где можно получить специальность. В рамках трёхстороннего соглашения эта работа будет продолжена, а также создан школьный кластер по направлению «Энергетика». Планируется инициировать на базе школы движение «WorldSkills юниор» по компетенции «Электромонтаж», проведение конференций, круглых столов, семинаров, экскурсий на энергообъекты, а также содействовать в трудоустройстве выпускников школы №13 после окончания техникума.

«Искренне надеюсь, что достигнутое соглашение поможет выявить и развить мотивированных школьников и студентов, помочь в их профессиональном самоопределении и освоении профессии энергетика. Это наш вклад в образование подрастающего поколения», – отметил директор Якутской ГРЭС ПАО «Якутскэнерго» Руслан Исхаков.

«Школьный кластер «Энергетика» — новая ступень развития, — рассказывает директор школы Галина Васильева. – Ведь выбор будущей профессии — это всегда важный и крайне ответственной вопрос. Профориентация помогает ребятам понять, к чему есть способности, выбрать свое направление и узнать, какие перспективы открывает обучение. В будущем в школе планируется открытие профильного энергетического класса».

Энергетический класс с 2017 года действует в Якутске в Национальной политехнической школе №2, где дополнительную подготовку к поступлению на энергетические специальности проходят ученики старших классов. Коллектив Якутскэнерго ведет со школами республики системную профориентационную, образовательную работу в области энергобезопасности в рамках проекта «PROСвет». Даже в период ограничительных мер, связанных с пандемией, когда энергетики не могут приходить в школы, чтобы провести уроки энергобезопасности, они передают обучающие пособия и сценарии уроков, чтобы их могли провести сами педагоги.