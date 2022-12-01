01.12.2022
18:26
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Происшествия

Энергетики срочно восстанавливают электроснабжение в Пригородном

Бригада энергетиков ведёт восстановительные работы на линии 10 кВ «Агрошкола-1» в г. Якутске, на которой в 17.45 произошло технологическое нарушение. Под ограничение попали жители села Пригородное и Покровского тракта в районе 6-10-го километров. В ближайшее время электроснабжение будет восстановлено.

Фото: пресс-службы
Источник: Пресс-служба Центральных электрических сетей

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