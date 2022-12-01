Энергетики срочно восстанавливают электроснабжение в Пригородном

Бригада энергетиков ведёт восстановительные работы на линии 10 кВ «Агрошкола-1» в г. Якутске, на которой в 17.45 произошло технологическое нарушение. Под ограничение попали жители села Пригородное и Покровского тракта в районе 6-10-го километров. В ближайшее время электроснабжение будет восстановлено.

Фото: пресс-службы Источник: Пресс-служба Центральных электрических сетей

Поделиться в соцсетях:

Whatsapp

+7 (999) 174-67-82 Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш



Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!

Наверх