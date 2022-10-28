Энергетики рассказали школьникам PRO свет

Энергетики ЯГРЭС рассказали школьникам PRO свет

Энергетики Якутской ГРЭС Якутскэнерго провели уроки по энергобезопасности в общеобразовательных школах Якутска.

Уроки проходили среди старшеклассников в рамках программы Якутскэнерго «PROсвет». Это образовательный проект для школьников по формированию у подрастающего поколения культуры безопасного нахождения вблизи энергообъектов, а также по энергосбережению и профессиональному ориентированию.

Специалисты Якутской ГРЭС в сентябре и октябре 2022 г. посетили с познавательными занятиями школы № 13, 19, 24 и 30. Рассказывали учащимся о том, какую опасность несет электрический ток здоровью и жизни, объясняли значение предупреждающих знаков на энергообъектах, показывали поучительные ролики. В конце урока дети получили памятки по энергобезопасности.

«Занятия прошли очень насыщенно, была активная обратная связь. Нам задавали интересующие вопросы, многим было интересно узнать, как работает то или иное оборудование, как действовать в разных ситуациях. Очень часто дети не понимают и не осознают, к каким последствиям приводит опасное обращение с электричеством, ведь электрический ток не имеет ни цвета, ни запаха, ни вкуса. Подобные уроки прививают навыки безопасного поведения рядом с энергообъектами, правила обращения с электроприборами», — отметила руководитель Службы производственного контроля и охраны труда ЯГРЭС Кенжегуль Судико.