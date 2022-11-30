Энергетики расчищают просеки ЛЭП от поросли

Работники Центральных электрических сетей ПАО «Якутскэнерго» (входит в Группу РусГидро) для обеспечения надежности и безопасности работы линий электропередачи ежегодно производят расчистку просек вдоль трасс ЛЭП от дикорастущих кустарников и деревьев. С начала года на просеках ЛЭП всех классов напряжения расчищено 1059,9 га, из них вручную — 26,2 га, а механизированным способом -1033,7 га.

«Расчистка просек производится для предотвращения технологических нарушений, внештатных ситуаций, которые могут привести к нарушению электроснабжения и травматизму людей», – отметил Андрей Борисов, заместитель главного инженера ЦЭС.

Основной объем работ энергетики выполняют с помощью специализированной техники -мульчера, который измельчает поросль и смешивает с верхним слоем грунта. Механизированный способ расчистки применялся в Мегино-Кангаласском, Чурапчинском, Усть-Алданском, Хангаласском Усть-Майском, Таттинском и Томпонском улусах. Ручная расчистка применяется на местах со сложным рельефом, при этом работники используют кусторезы и бензопилы.